Schaumstoffe und Bezüge von NRW-Schaumstoffe

Schaumstoff-Zuschnitte sind allgegenwärtig. Und doch ist uns nicht immer bewusst, wo überall in unserem Alltag der Schaumstoff zum Einsatz kommt. Das fängt schon bei den Handpuppen unserer Kinder an, die nicht selten mit Schaumstoff ausgestopft sind. Doch es geht auch noch alltäglicher: So sind Sitzkissen oder der Polster unserer Stühle und Sessel oft mit Schaumstoff gepolstert. Oder natürlich auch das Sofa.

Kaltschaummatratzen kommen auch bei Betten zum Einsatz. So etwa bei den Betten von Wohnmobilen. Der Vorteil von Schaumstoff: Er lässt sich individuell zuschneiden. Und das ist für das Bett des Wohnmobils ganz besonders wichtig. Denn der Platz ist im Wohnmobil stets knapp bemessen.

Und entsprechend individuell ist dann meist auch das Format des Bettes.

Aber wie komme ich eigentlich zum passenden Schaumstoff-Zuschnitt für mein Wohnmobil-Bett? Das ist einfacher, als wir vielleicht jetzt denken: Sie nehmen einfach selbst Maß und senden die Maße an die NRW-Schaumstoffe. Dann bekommen Sie den passenden Zuschnitt direkt bis zur Haustür (oder eben zum Wohnmobil) geliefert. Anschließend sollte es kein Problem sein, das Wohnmobil-Bett auszutauschen.

Was gibt es für weitere Anwendungen für Zuschnitte von Qualitäts-Schaumstoff? Natürlich können die Schaumstoffe auch bei Bastelarbeiten zum Einsatz kommen. Oder auch für die Auflagen von Gartenstühlen. Oder Sie nutzen den passenden Schaumstoff-Zuschnitt für Rückenpolster. Wenn sie möchten, bekommen Sie den passenden Bezug auch gleich mit dazu. Das kann dann ein Bezug aus Microfaser, Kunstleder oder ein Jersey-Doppeltuch sein. Auch die Bezüge können in jeder benötigten Form oder Geometrie gefertigt werden. Die Schaumstoffe sind gemäß Öko-Tex 100 zertifiziert und somit auch für Allergiker und Babys gut geeignet. Die Berechnung der Preise erfolgt ganz transparent über den Online-Rechner im Onlineshop. Auf diese Weise wissen Sie schon vor der Bestellung, was Ihr Schaumstoff kostet.